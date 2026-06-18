ವಿಭಜನೆಯತ್ತ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ)

<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಶಿವಸೇನಾ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ‘ಯಾವುದೇ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮನವಿ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಸೇನಾದ (ಯುಬಿಟಿ) ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಮಂದಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸುವ, ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ (ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್) ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾವಂತ್, ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ‘ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ₹15 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನೀವು ಅಂಜುಬುರುಕ ತೋಳಗಳ ಪಲಾಯನವನ್ನು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ‘ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು (ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು) ಲೆಕ್ಕ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಭಿನ್ನಮತೀಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ಬಣದ 6ರಿಂದ 7 ಸಂಸದರು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಐವರು: ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಮುಖಂಡ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಐವರು ಸಂಸದರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್, ಅನಿಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜಭಾವು ವಾಜೆ, ಸಂಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೆ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ವಾಗ್ಚುರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಬಾಪುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟೀಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಠಾಕ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-179675998</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>