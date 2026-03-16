ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಹಡಗು ಸೋಮವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರು ತಲುಪಿದೆ. 'ನಂದಾದೇವಿ' ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 92,712 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವ ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದವು.

ಯುಎಇ ದೇಶದ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಹಡಗು 'ಜಗ್ ಲಾಡಕಿ' ಮಂಗಳವಾರ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

80,800 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಹಡಗು ಫುಜೈರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಡಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಡಗು ಇದು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು 28 ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು.

ಇದೀಗ ಭಾರತದ 22 ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ, ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.