ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:58 IST
1

Karnataka Budget 2026 Live Updates: ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

2

ಸುಖೋಯ್‌-30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ: ವಾಯುಪಡೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸಾವು

3

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಇರಾನ್

4

ಶರಾವತಿ ಪಂ‍ಪ್ಡ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ: ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು

5

T20 World Cup: ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

6

ಮಾರ್ಚ್‌ 16ರ ಬಳಿಕ ಪವಾರ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ

7

ಆರ್‌.ಎನ್‌.ರವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

8

ಖಮೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

9

ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ: 8 ಸಾವು

10

karnataka budgetCM siddaramaiahtop 10 news
