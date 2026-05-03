ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳು: ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಮೇ 2026, 11:07 IST
ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗ ಶೂನ್ಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಬಾಲಕರ ಪೈಕಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐವರು ಬಾಲಕರು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದರು.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
10
ಮೃತ ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು
30 ವರ್ಷ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿ
Uttar PradeshIndian ArmyRescue operationreelsIAFSocial MediaWater Tank

