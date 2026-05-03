ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳು: ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗ ಶೂನ್ಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಬಾಲಕರ ಪೈಕಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐವರು ಬಾಲಕರು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದರು.
• ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ