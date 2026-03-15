ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧನ; ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, 3 ಕೆ.ಜಿ. ಹೆರಾಯಿನ್ ವಶ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಂಧಿತರಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, 60 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, 3.51 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಅಮೃತಸತರದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಆರೋಪಿಯು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಲವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">'ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.