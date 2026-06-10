ಮಣಿಪುರ: ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯದ 6 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ, ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಇಂಫಾಲ:</strong> ಕಾಂಗ್ಪೋಪ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚರ್ಚ್ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬಂಡುಕೋರರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಣಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಂಡುಕೋರರು ಮೇ 13ರಂದು ಒಟ್ಟು 20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೈಲಾನ್ ವೈಫೇಯಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ 14 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 14 ಮಂದಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉಳಿದವರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಮಣಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 450 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ 24 ಗಂಟೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇಂಫಾಲ್ನ ಆರ್ಐಎಂಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>