ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಸೋಲಾಪುರ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಡೊಳ್ಳು-ತಾಶೆಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ನಾದಕ್ಕೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿತು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭೀಮಸೈನಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ, ಯುವಕರ ನೃತ್ಯ, ಡೊಳ್ಳುಗಳ ನಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಏ.14ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಭಾನುವಾರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ, ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಲವು ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕೆಲವು ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಯರ್ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಳ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಕರ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಡಳಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1800 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀರು, ಶರ್ಬತ್ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>