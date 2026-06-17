ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಮಗ

<p><strong>ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್</strong>: ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮೃತರನ್ನು ರಾಮನರೇಶ್ ಕೋರಿ (48) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಎಸ್ಆರ್ಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 16) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ರಾಮನರೇಶ್ ಅವರು ಮಂಜನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಜನ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಪಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ತಂದೆಯ ಎದೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಾಮನರೇಶ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹಣದ ವಿಚಾರವಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ</strong></p><p>ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಂಜನ್ಪುರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ‘ರಾಮನರೇಶ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ: ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೃತ ರಾಮನರೇಶ್ ಅವರು ಮಂಜನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ದೇವಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಹುಲ್, ಅರುಣ್, ಅಂಕಿತ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟನ್ ದೇವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ಸದ್ಯ ಮೃತರ ಅಣ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಒ ಶಿವಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>