ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಮಗ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttar PradeshmoneyFatherPrayagrajSon

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT