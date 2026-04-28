Election | ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಾಳೆ (ಏ.29) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಟಿಎಂಸಿ) ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಂಗಾಳದ ಒಟ್ಟು 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 148 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 215 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 77 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 100 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಟಿಎಂಸಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಇದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿಗೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 53 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮಿತಾಭ್ ತಿವಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಯೂ ಹೌದು. ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಸಮಾಧಾನವು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಯಂತ ಘೋಷಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>