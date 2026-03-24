ನಿಮ್ಮ ಲೋಪವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗದು: ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗದು' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾಲಿನ್, 'ಜನರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು? ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೋ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಜನರೋ? ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವೇಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>