<p>ತಮಾಷೆಯ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಿಂದನೆ, ಅಸಭ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದಿಯಾ ಅವರು ಪೋಷಕರ ಕುರಿತು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೊರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಹಿಮಾಂಶು ಜಾಂಗ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ತನ್ನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಹಿಮಾಂಶು 'ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ₹370 ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ತಿಂದ ನಂತರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ₹370 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಿಮಾಂಶು ಮಾತಿಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆಯದೇ ನಕ್ಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಸ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಿಮಾಂಶು</strong></p><p>ಹಿಮಾಂಶು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p><strong>ಹರಿದಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ</strong></p><p>ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯವತಿಯೊಬ್ಬಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತು ಮೃತ ಪುರುಷರ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಡಾ.ಸೆಜಲ್ ಪವಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೆಜಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, ಸಭ್ಯತೆಯ ಗೆರೆ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸೆಜಲ್, 'ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ದೂರು ದಾಖಲು</strong></p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪ್ರಣಿತ್</strong></p><p>ವಿಡಿಯೊಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೊರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>