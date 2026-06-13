West Bengal Politics: ಸುದೀಪ್‌ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ–ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸಭೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರ ಗುಂಪು ಸೇರುವರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ವಕ್ತಾರ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್, ‘ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆಯಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಪಸ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಘೋಷ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>