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Homenewsindia news

ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರಾಯ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:16 IST
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Rajya sabhaWest BengalTMC

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