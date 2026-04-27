ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಲ್ಲ.. ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಂತೆ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಚಿಲುಮೆಯೂ ಹೌದು.

ದೇಶದ ಕೃಷಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಆ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನ.

ಇಂಥಹ ಮುಂಗಾರು ಏರಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುಂಗಾರು ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಸುರಿಯುವುದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ದೂರದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಸು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಗರ ವಿದ್ಯಮಾನ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ವರ್ಷದ ತರುವಾಯ ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಾರಣ. ಸೊಂಪಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಲಾ ನಿನೊ ಕಾರಣ. ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥತಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಾರಣ.

ಏನಿದು ಎಲ್ ನಿನೊ?

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಸಮೀಪ) ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಎಲ್ ನಿನೊ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು 'ಎಲ್ ನಿನೊ ಸದರನ್ ಆಸಿಲೇಶನ್' ಸೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಏಷ್ಯಾದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಳಭಾಗದ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾರುತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಸಿನೀರು ಮರಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆರು ಮತ್ತು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸುವ 'ವಾಕರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್' ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಲಾ ನಿನೊ?

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ ನಿನೊದ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಲಾ ನಿನೊ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುತಗಳು ಇದ್ದಾಗ ತಳಭಾಗದ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ತಂಪನ್ನು ಏಷ್ಯಾದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ?

ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏರಿಸಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾರಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ' ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್