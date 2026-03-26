ಎ.ಐ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ತಾನು ನೀಡದೇ ಇರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎ.ಐ) ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಾವೆದಾರರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಇಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಎ.ಐ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಬಿಂದಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವೇಳೆ ಪೀಠವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಿವೇದನೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದೇ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಾಂಶದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.</p>