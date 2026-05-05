<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ’ ಎಂದು ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವೇ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>₹37 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಆಯುಷಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಯುಷಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಜಾಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಇತರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಪೀಠವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ.ಗೆನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್) ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಿ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-51-934168430</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>