ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ: ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ನಿರ್ದೇಶನ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವೂ ಅಲ್ಲ' ಎಂದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 'ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ' ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

'ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಯು ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ: 'ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ.ಪಾರ್ದೀವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಪೀಠ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

'ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯದ್ದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರೂ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪೀಠ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಜೆ ಅವಧಿ– ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು: 'ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪೀಠ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

'ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ತಂದೆಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಹಿತ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಗು ವಂಚಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

'ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದೂ ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ.