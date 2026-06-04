ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕರಡು ಬಿಡುಗಡೆ

ಜೂನ್‌ 20ರೊಳಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Court of IndiaAI

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT