<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಕೇವಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದು’ ಎಂದು ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೂನ್ 20ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲಹೆ–ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಎ.ಐ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕರಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗಿನ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>35 ಪುಟಗಳ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಎ.ಐ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎ.ಐ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಎ.ಐ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>