ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಜಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ವಜಾ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಇದ್ದ ಪೀಠವು ರಿಫಿಲಿಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p><p>ಅರ್ಜುನ್ ಗುಪ್ತ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶದ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಗುಪ್ತ ಅವರನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ವೇತನ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.</p><p>ಅರ್ಜುನ್ ಗುಪ್ತ ಅವರು 2012ರ ಮೇ 14ರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರುನಿಯುಕ್ತಿ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪೀಠ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.</p><p>ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಗುಪ್ತ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>