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Homenewsindia news

ನಿಗದಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 13:02 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 13:02 IST
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Supreme CourtvehicleRightsPedestrian path

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