<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) 2019ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.</p><p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ಕೆಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೊಲಿನ್ ಗೊಸ್ವಾಲಿನ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದದ್ದರು. ಎನ್ಐಎ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲೂತ್ರಾ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಳವಳಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಂದ ಕೂಗಿಸುವುದು, ಮೃತ ಉಗ್ರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು, ಹವಾಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ವಿದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆರೋಪ ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೇಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಣವನ್ನು ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.</p>