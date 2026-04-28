ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು?: ‘ಸುಪ್ರೀಂ’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 'ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?' ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು 15 ವರ್ಷ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>'ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನೂ ಈ ಮಹಿಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾ. ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೈದುನನಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಆಕೆ ಏಕೆ ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದಳು? 15 ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮಗುವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಆತ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಆಗದೆ ಹೊರಟುಹೋದ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸಹಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದೇ ಅಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತ ಹೊರಟುಹೋದ ಎನ್ನುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗದು' ಎಂದು ನ್ಯಾ. ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಆತ ಈಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಈಕೆಗೆ ದೊರಕುವುದೇನು? 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ನೀಡುವುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದ ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-51-174396989