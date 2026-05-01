ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌: ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅನುಶಿವರಾಂ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕೆ. ದೇವದಾಸ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಮಹಂತೇಶ್ ಮುನವಳ್ಳಿಮಠ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಚೇತನಾ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4328 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಲೋಕದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಊಭಯತ್ರರೂ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲದೇ ಇನ್ಯಾರಾದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಮಹಂತೇಶ್ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಠ್ ಅವರು ಲೋಕದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಷಕಿದಾರರ ಸಮಯ, ಹಣ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>