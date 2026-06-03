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Homenewsindia news

ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ: ವಿವಾಹಿತ ಪುತ್ರಿಯರೂ ಅರ್ಹರು- ಸುಪ್ರೀಂ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ‘ಕುಟುಂಬ’ದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:46 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:46 IST
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