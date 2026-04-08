ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ದಶಕದ ವಿವಾದ: ‘ವೈವಾಹಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮಹಾಭಾರತ’ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿರುವ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ದಶಕದ ವಿವಾದವನ್ನು 'ವೈವಾಹಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮಹಾಭಾರತ' ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕಾನೂನಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>'ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಯಾವೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ವಿವಾಹವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 142ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ಪತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪತ್ನಿ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಪತಿಯು ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಕಹಿ ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೆಹ್ತಾ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದೂರುಗಳ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಬಹುತೇಕವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ನಿ– ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗದಂತೆ, ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲವೇ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>