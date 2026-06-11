ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ’ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 15:18 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 15:18 IST
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Supreme Court of IndiaSupreme CourtSupreme Court Verdict

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