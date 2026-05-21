ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕಡಿತ ಸಲ್ಲದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಡಿಯೇ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು 'ಎರಡು ಲಾಭ' ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಅನುಕ್ರಮವು ಒಂದಾದರೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ಮೇ 15ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.