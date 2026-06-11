ರಾಮನ್ ಆನೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕೇರಳಂನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಆನೆ (10.53 ಅಡಿ) ‘ರಾಮನ್’ ಅನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದು ಸಲಹುವಂತೆ ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ‘ರಾಮನ್’ ಆನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಾಂಕರ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>‘ರಾಮನ್ ಆನೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಆನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ₹2,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಡಾಗಿರಲು, ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ‘ರಾಮನ್’ ಆನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತನ್ನ ಆದೇಶ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 10–12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-51-2109645678</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>