ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಆರ್‌ಟಿಐ ಚಳವಳಿ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಕಾರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:38 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:38 IST
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Supreme CourtRTI

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