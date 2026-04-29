ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಕ್ಷಣ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ: 'ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯೇ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದೀವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

'ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕೊಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

'ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ಆರೋಪಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆರೋಪಿಯೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, 'ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ'ವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗ ಬಸನಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಿಲನ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

'ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಕಾಳಪ್ಪ, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆನಂದ ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಡ್ಡದಾರ್, ಇಮಾಮ್ಸಾಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹನೀಫ್ ಮತ್ತು ಮಹದೇವ್ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಹುಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

'ಕಾಳಪ್ಪ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ.

ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಆತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ' ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂವರು ಸಹ– ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ 2021ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, 'ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, 'ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೂ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೃತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

'ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಕಾಳಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮುಧೋಳದ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯು ಆ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೊನ