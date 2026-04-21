‘ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತ ಜನರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೀವೇ ರಚಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ' ಎಂದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p>.<p class="bodytext">ವಕೀಲ ದೇವದತ್ತ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾಯ್ ಮಾಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠವು, 'ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿತು.</p>.<p>'ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಾವೇ ಖುದ್ದು ಬಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೂ ಇವುಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ, ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಯಾರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತವೆಯೊ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 7 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು.</p>