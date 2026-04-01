ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸುರಪುರ: 'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ 2025ರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೌಲೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಅವರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಮೌಲೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತೊಡಕಾಗಲಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತರ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ಬಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೂತನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ.ಸರಕಾವಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಅಮರಪ್ಪರಾಜ, ಹನುಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವಿಂದ್ರ ಹಾದಿಮನಿ, ವಾಸುದೇವ ಗಂಗಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಹುದ್ದಾರ, ನಾರಾಯಣರಾವ ಜೂಜಾರೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಭೀಮರಾಯ ದರಬಾರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಣಿಭಾತೆ, ವಿಜಯ ವಿಭೂತೆ, ಗೂಳೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಅಮ್ಮಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಕಮತಗಿ, ಸೈಯದ್ ಬಂದೇ ಅಲಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಸಜ್ಜನ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಕಾಯಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>