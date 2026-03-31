ಬೆಂಕಿ: ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಗು ಸಾವು

ಸೂರತ್: ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ನಗರದ ಮಿಟಿ ಖಾದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಶೆಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅನ್ಸಾರಿ (65), ಹುಸಾ ಬೇಗಂ ಅನ್ಸಾರಿ (18), ಶಬೀನಾ ಅನ್ಸಾರಿ (28), ಪರ್ವೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ (19) ಹಾಗೂ ಶುಭಾನ್ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ (4) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಿಂದ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಘಡಕ್ಕೀಡಾದ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಮೀಪವೇ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಫೋಮ್ನಿಂದ ಹಬ್ಬಿದ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.