ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 7:09 IST
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West Bengal Politics: ಸಿ.ಎಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಭಾಗಿ
Rajya sabhaWest BengalTMCResignationMP

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