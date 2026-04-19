ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನವು ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕು. ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ರಚನೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಸಿಎಲ್ಇಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ: 2047ರ ಭಾರತದ ಗುರಿ' ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವಾಗ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಿತು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಧನ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ನ್ಯಾಯತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರು ಉಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ನಡುವಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷವಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'2047ರ ಭಾರತದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು ಈಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಷ್ಟು ಸಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂಧನ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೈತಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬದುಕಲು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>