ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುವೇಂದು ‘ಅಧಿಕಾರ’: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಆಡಳಿತದ ಬಳಿಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ (55) ಕೈಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅಧಿಕಾರದ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ, ಬಿಜೆಪಿ ವೀಕ್ಷಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುವೇಂದು ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಶ್ಬೆಹಾರಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದ ಸಾಮಿಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಪನ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜಾಲ.

ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ತಳವೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ನೇರ ಗೆಲುವು ಕೂಡ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.

'ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ. 'ಇದು ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದ ಸುವೇಂದು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು.

ಎರಡನೆಯದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ 'ಅಜೇಯ ಕೋಟೆ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು. ಈ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಪಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಸುವೇಂದು ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ (ಟಿಎಂಸಿ) ವಿರುದ್ಧದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವು ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುಗಾರಂಭದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿಯೂ ಸುವೇಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆವರೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ