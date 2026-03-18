ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಮಮತಾರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ BJP ನಾಯಕ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಭವಾನಿಪುರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸುವೇಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಸೋತರು. ಈ ಸಲವೂ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೋಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 50 ಸಾವಿರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಂತರದಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಘೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>