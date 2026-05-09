ಶನಿವಾರ, 9 ಮೇ 2026
ಸುವೇಂದು ಪ್ರಮಾಣ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ

ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಮೇ 2026, 15:36 IST
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನನಾಯಕ. ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 
– ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 
– ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ತಾಯಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು
– ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ
