ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತೋರಿದ್ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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Tamil NadukollywoodFilm directors
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