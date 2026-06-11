ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತೋರಿದ್ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಸ್ಟುಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಹಾಡಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ತುಂಬಿ, ನೈಜತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಭಾರತಿರಾಜ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸತನದ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ‘ಇಯಕ್ಕೂನಾರ್ ಇಮಯಮ್’(ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇರು ಶಿಖರ) ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p>.<p>1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ‘ಆ್ಯಕ್ಷನ್–ಕಟ್’ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಬ್ಬರದ ಮೆಲೊಡ್ರಾಮಾ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಕಥನಗಳೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು.</p>.<p>1977ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ‘16 ವಯದಿನಿಲೆ’ ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮಾದರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಬೇಲಿ ದಾಟಿದರು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ದೂಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆ–ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೂರಣವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. </p>.<p>ಐದು ದಶಕಗಳ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸಿಗಪ್ಪು ರೋಜಾಕ್ಕಳ್(1978), ಅಲೈಗಳ್ ಓವತ್ತಿಲ್ಲೈ(1981), ಮುದಲ್ ಮರಿಯದೈ(1985), ಕರುತಮ್ಮ(1994) ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು.</p>.<p>ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ‘ಸೀತಾಕೋಕಚಿಲುಕ’(1981) ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ‘ಪರವೈ ಕೂಟಿಲ್ ವಾಳುಮ್ ಮಾಂಗಳ್’ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರನ್ನು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಅನೇಕ ನಟ–ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬಹುತೇಕರ ಹೆಸರುಗಳು ‘ಆರ್’ನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಟಿಯರಾದ ರಾಧಿಕಾ, ರೇವತಿ, ರಾಧಾ, ರೇಖಾ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಪಾಂಡಿಯನ್ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರಲ್ಲದೇ, ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಹಾಸ್ಯಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ನಟರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ, ಆರ್.ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ್ ಕೂಡ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2> ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ</h2><p> ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಪಿ.ಭಾರತಿರಾಜ(84) ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾದರು. </p><p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಜನನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಟ–ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಿನಗರಂನಲ್ಲಿ 1941ರ ಜುಲೈ 17ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿದ್ದವು. </p><p>2004ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಆರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಹಾಗೂ 6 ಸಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಕಂಬನಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>