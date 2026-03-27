ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ 2026: ಪ್ರಮುಖ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಂಗು ಪಡೆದಿದೆ. ಆಡಳಿತರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಟಿವಿಕೆ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

1. ಕೊಳತ್ತೂರು(ಚೆನ್ನೈ): ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಎಂ.ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 2011ರಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ (ಸೇಲಂ): ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

3. ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂ (ಚೆನ್ನೈ): ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಫ್ಯಾನ್ ಪವರ್' ರಾಜಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

4. ಚೇಪಾಕ್-ತಿರುವಲ್ಲಿಕೇಣಿ (ಚೆನ್ನೈ): ಡಿಎಂಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕಿಡಾಗಿರುವ ಅವರನ್ನು ಜನರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ತಿಳಿಸಲಿದೆ.

5. ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ (ತ್ರಿರುಚಿ): ಟಿವಿಕೆ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

6. ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರು (ತೇಣಿ): ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆಗೊಂಡು ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒ. ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ, ಟಿವಿಕೆಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀಟ್ಟಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.

ಕಾಟ್ಪಾಡಿ (ವೆಲ್ಲೂರು): ಡಿಎಂಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದುರೈಮುರುಗನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಡಿಎ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ-ಬಿಜೆಪಿ-ಪಿಎಂಕೆ) ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.

7. ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 27 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು