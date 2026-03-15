ಸ್ಟಾಲಿನ್ vs ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ vs ವಿಜಯ್‌: ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ?

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯ್ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಸತತ ಎರಡನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧಪಕ್ಷವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಳೆದುಹೋದ ವೈಭವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಹಸವಾದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ), ಯುವಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪವಾಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ 'ಎಂಜಿಆರ್' ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕನಸು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ 5.67 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟಿವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಡಿಎಂಕೆನ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ಟಿವಿಕೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಕೊಯಿಲು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಶೇ 15ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಮತಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಆತಂರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ 'ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ'ವನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ದಾಟಿಸಿದರೆ, ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್, ಎಂ. ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ (2016) ಬಳಿಕ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ 53 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದು.