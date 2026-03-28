ತಮಿಳುನಾಡು | ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಕೊಳತ್ತೂರಿನಿಂದ ಸ್ಟಾಲಿನ್

ಚೆನ್ನೈ: ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ (ತಮಿಳುನಾಡು) ವಿಧಾನಸಭೆಯ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 164ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:

ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚೆಪಾಕ್-ತಿರುವಲ್ಲಿಕೇಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರಿನಿಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ:

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು): ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನೇರಿ, ಈರೋಡ್ ಪೂರ್ವ, ವಿಲವಂಕೋಡ್, ಶಿವಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕುಡಿ ಸೇರಿವೆ.

ಡಿಎಂಡಿಕೆ (10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು): ಪ್ರೇಮಲತಾ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಡಿಕೆಗೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಚಲಂ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರಂ ಸೇರಿವೆ.

ವಿಸಿಕೆ (08 ಸ್ಥಾನಗಳು): ತೋಲ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಸಿಕೆ ಕಟ್ಟುಮನ್ನಾರ್ಕೋಯಿಲ್, ಪನ್ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿವನಂ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಸಿಪಿಐ (ಸಿಪಿಐ): ತಲಾ 5 ಸ್ಥಾನಗಳು: ಸಿಪಿಐ (ಎಂ)ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭಪುರಂ ಮತ್ತು ಪಳನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಥಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಾನಿ ಸಾಗರ್ (ಎಸ್ಸಿ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಪಿಐ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಎಂಡಿಎಂಕೆ (04 ಸ್ಥಾನಗಳು): ವೈಕೋ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಮಧುರೈ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.