TN Assembly Election: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ದಳಪತಿ’ಯ ಸೀಟಿ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ: ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮುದ್ರತೀರವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ತರುವ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಮೀನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡುವೆ, ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 'ತ್ರಿಕೋನ' ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಬಿಜೆಪಿ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಳಿ ಇವೆ. ಈಗ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

'ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅವರ ರೋಡ್ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 'ದಳಪತಿ'ಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಥಾಮಸ್.

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ...

ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

'ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 46ರಷ್ಟಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಬೆಸೆಯಲು ಈಗ 'ಜೋಸೆಫ್' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ 'ಕೊಲಚಲ್' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಾರಹೈ ಕುತ್ಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ.

ಮತ ವಿಭಜನೆ ಭೀತಿ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಗಳು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯಾದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

'ಟಿವಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕೊಲಚಲ್ ಮತ್ತು ಕಳಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಮೊಂಡೈಕಾಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಎ