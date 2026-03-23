ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ | NDA ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ 27, ಪಿಎಂಕೆ 18ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಪಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಎಂಎಂಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು 56 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 27, ಪಿಎಂಕೆ 18 ಮತ್ತು ಎಎಂಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.

234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಕೆ.ವಾಸನ್ ಅವರ 'ತಮಿಳು ಮಾನಿಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಮತ್ತು ಐಜೆಕೆ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜರಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಪಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್, ಎಎಂಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.