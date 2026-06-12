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ಭಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರ: ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೇ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್?

ಇ.ಟಿ.ಬಿ ಶಿವಪ್ರಿಯನ್‌
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:35 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:35 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಭಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರ: ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೇ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಭೇಟಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಪರಂಪರೆ
ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಡಿಎಂಕೆಯ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜನನತಃ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ರಾಮು ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೇ 10
ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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‘ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿಆರ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ವಿಜಯ್‌ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್‌ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಯು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ಎಂಜಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಡನಾಟ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
– ಪ್ರೊ.ರಾಮು ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌
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