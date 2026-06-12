ಭಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರ: ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೇ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿಆರ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ವಿಜಯ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಯು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ಎಂಜಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಡನಾಟ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.– ಪ್ರೊ.ರಾಮು ಮಣಿವಣ್ಣನ್
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