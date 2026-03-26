Tamil Nadu Election: ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭರವಸೆಗಳಿವು

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. </p><p><strong>ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಒಟ್ಟು 297 ಭರವಸೆಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದೆ. </p></li><li><p>ಕುಲ ವಿಳಕ್ಕು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 ಸಹಾಯಧನ</p></li><li><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದ ₹10,000 ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು. </p></li><li><p>ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು.</p></li><li><p>ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ.</p></li><li><p>ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹3,500 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹4,500 ನಿಗದಿ. </p></li><li><p>2,000 ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಡಿ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರ್ಪಡೆ.</p></li></ul><p><strong>ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ</p></li><li><p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹1,000 ನೀಡುವ 'ಮಗಾಲಿರ್ ಉರಿಮೈ ತೊಗೈ' ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ. </p></li><li><p>ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಧುರೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು. </p></li><li><p>ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ</p></li><li><p>ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ. </p></li><li><p>ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ. </p></li></ul><p><strong>ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೂತನ ಪಕ್ಷವು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. </p></li><li><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸೆ</p></li><li><p>ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ₹2,500 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ.</p></li><li><p>ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಚಿತ</p></li><li><p>ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.</p></li></ul><p><strong>ಎನ್ಟಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ತಮಿಳು ದೇಶೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು</p></li><li><p>ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಿರುಚ್ಚಿ, ಮಧುರೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.</p></li><li><p>ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ</p></li><li><p>ಕೃಷಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳದ ಭರವಸೆ</p></li></ul><p><strong>ಬಿಜೆಪಿ</strong></p><ul><li><p>ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಭರವಸೆ</p></li><li><p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು. </p></li><li><p>ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳ ನವೀಕರಣ</p></li><li><p>ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಉನ್ನತಿ</p></li></ul>