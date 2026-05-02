Tamil nadu Election: ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ–ಮೈತ್ರಿಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚರ್ಚೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನ (ಮೇ 4) ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾನದ ದಿನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು, ಈ ವೇಳೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ–ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸೆಲ್ವಪೆರುಂತಗೈ, ಕೊಂಗುನಾಡು ಮಕ್ಕಳ್ ದೇಸೀಯ ಕಚ್ಚಿ (ಕೆಎಂಡಿಕೆ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇ.ಆರ್. ಈಶ್ವರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ರಾಜಾ, ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾರತಿ, ಟಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಇಳಂಗೋವನ್, ಟಿ.ಆರ್.ಬಿ.ರಾಜಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಡಿಎಂಕೆ 164 , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 24 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿವೆ.</p>.