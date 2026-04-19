ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಗರಂ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಮಧುರೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇತರರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು(ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಠೇವಣಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸುಂದರ್ ಸಿ. ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ 'ನ್ಯೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? </strong></p><p>ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು, ಖುಷ್ಬು ಅವರ ಪತಿ ಸುಂದರ್ ಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>'ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸುಂದರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಖುಷ್ಬು ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ) ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>'ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದ, ಮಧುರೈನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p><p>'ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಶಾಸಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.</p><p>'ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದ ಸೀಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>