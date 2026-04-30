ತಮಿಳುನಾಡು: ನಟ ವಿಜಯ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುವರೇ; ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ' ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 98 ರಿಂದ 120 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಕಾಮಾಖ್ಯ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆ 67 ರಿಂದ 81 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಖ್ಯ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಥವಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಜವಾದರೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಲಿದ್ದು, ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಮೀಕರಣವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 98 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು), ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದವು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 82.24 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 4) ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.