ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ: ಹಣ, ಉಡುಗೊರೆಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು!

'ಚುನಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ರಾಮು ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ₹500ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಟಿ.ಎನ್. ರಘು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.